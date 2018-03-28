Valbuena’yı getir, köşe ol! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ’yı getir, köşe ol!

    <a href="/index/valbuena?id=5ff233bd-ac7d-4fcd-bfd9-4560bce37e6e" class="" rel="tag">Valbuena</a>’yı getir, köşe ol!

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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