Valbuena’yı getir, köşe ol!
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.
Valbuena’yı getir, köşe ol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.