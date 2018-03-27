İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Aykut Kocaman son 8 maçta tamamen ofansif bir diziliş planlıyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:15
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Lucescu'dan flaş açıklama: Caner ve Burak...
Toplam 1
Yorum
Ex Bu Adama sabir gösterin Arkadaslar.Skor üzerinden gitmeyelim önümüz acik.
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Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
Toplam 2
Yorum
sermiyan Dirar kimki Fenerbahçeye oyuncu öneriyo.Tam bi çöp transfer yeteneksiz
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Sen benim hayallerimi yıktın
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Mehmet Topal ve josef den birinin yerine cesur olup Valbuaneyı oynatsaydın şimdi , liderdik.
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