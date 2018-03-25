Fenerbahçe'ye Valbuena şoku! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'ye Valbuena şoku!

    Fenerbahçe'ye Valbuena şoku!

    Aykut Kocaman'ın yedek kulübesine hapsettiği Mathieu Valbuena için Fransız basınından 'ayrılık' iddiası geldi.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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