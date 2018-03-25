Bugünkü rakip Eskişehir Basket – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Bugünkü rakip Basket

    Bugünkü rakip <a href="/index/eskisehir?id=4ea53af7-3bb7-4dc2-a54d-a0eb5df36b11" class="" rel="tag">Eskişehir</a> Basket

    Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe Doğuş, Tahincioğlu 22. haftasında bugün Basket ile karşılaşacak.

    Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden F.Bahçe Doğuş, Tahincioğlu 22. haftasında bugün Basket ile karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki mücadele 15.15'te başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. Maçın bilet fiyatları 20 ile 450 arasında.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:42
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