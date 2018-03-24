Zico’ya Semih baskısı yaptık – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’ya baskısı yaptık

    Zico’ya Semih baskısı yaptık
    KİTABININ tanıtımı için 'ye gelen Alex de Souza, çıktığı bir TV programında yıllarını anlattı. İşte öne çıkanlar: "'le (Şentürk) oynamak mükemmel bir duyguydu. Deivid'le (de Souza) beraber 'ye sürekli olarak Kezman'ın yerine Semih'le oynamasını tavsiye ettik. Attığım ilk derbi golü serbest vuruştan Aykut Erçetin'eydi. O golden sonra , Aykut'un üzerine yürümüştü. Alex mi, Hagi mi? Hagi derim. Kendimi küçültmek için değil, sadece Hagi'ye saygı duyduğum için bunu söyledim."
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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