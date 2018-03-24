KİTABININ tanıtımı için Türkiye'ye gelen Alex de Souza, çıktığı bir TV programında Fenerbahçe yıllarını anlattı. İşte öne çıkanlar: "Semih'le (Şentürk) oynamak mükemmel bir duyguydu. Deivid'le (de Souza) beraber Zico'ye sürekli olarak Kezman'ın yerine Semih'le oynamasını tavsiye ettik. Attığım ilk derbi golü serbest vuruştan Aykut Erçetin'eydi. O golden sonra Hasan Şaş, Aykut'un üzerine yürümüştü. Alex mi, Hagi mi? Hagi derim. Kendimi küçültmek için değil, sadece Hagi'ye saygı duyduğum için bunu söyledim."
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Zico’ya Semih baskısı yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.