Şans bize hiç gülmedi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Şans bize hiç gülmedi

    Şans bize hiç gülmedi
    RUS kampında bulunan Roman Neustadter, burada basına yaptığı açıklamada hakkında konuştu. Çok talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Birçok maçı şansızlıktan kaybettik. Özellikle son dakika golleri çok canımızı yaktı. Tüm bunlara hakem hataları da eklenince şampiyonluk yarışında biraz geride kaldık. Ancak daha her şey bitmedi" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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