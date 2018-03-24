Şans bize hiç gülmedi
RUS Milli Takımı kampında bulunan Roman Neustadter, burada basına yaptığı açıklamada Fenerbahçe hakkında konuştu. Çok talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Birçok maçı şansızlıktan kaybettik. Özellikle son dakika golleri çok canımızı yaktı. Tüm bunlara hakem hataları da eklenince şampiyonluk yarışında biraz geride kaldık. Ancak daha her şey bitmedi" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Şans bize hiç gülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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