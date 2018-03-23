Alex De Souza, Youtube'da katıldığı bir programda Fenerbahçe kariyerinin önemli anlarından "Alex de Souza" adlı kitabının yazılış sürecine kadar pek çok açıklamada bulundu.
İşte Alex'in o açıklamaları:
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:25
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Rize’de işlem tamam
Toplam 1
Yorum
aydın onun için orhan da çok israr ediyorsun
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aydın sezon başında takımın en iyi oyuncusu valbuena ve ozan dı sonra birilerinin laflarına bakarak kendi ipini kendin çektin
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aykutça ne yedeği be sen kendini ömür boyu futboldan men et.
Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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