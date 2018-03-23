Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?' – Fotomaç – 23 Mart 2018
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HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kendisi yanıtladı! ' mi mi?'

    Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'

    Alex De Souza, Youtube'da katıldığı bir programda Fenerbahçe kariyerinin önemli anlarından "Alex de Souza" adlı kitabının yazılış sürecine kadar pek çok açıklamada bulundu.

    İşte Alex'in o açıklamaları:

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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