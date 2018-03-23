Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Boluspor ile hazırlık maçı yapacak sarı-lacivertlileri, taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık karşılaması yapacak Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe takımı Bolu'ya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.
Sporseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.
Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:35
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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