Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'ye coşkulu karşılama

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye coşkulu karşılama

    Boluspor ile hazırlık maçı yapacak sarı-lacivertlileri, taraftarlar coşkuyla karşıladı.

    Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık karşılaması yapacak Spor Toto Süper Lig takımlarından takımı 'ya geldi.

    Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.

    Sporseverler, Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

    Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:35
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