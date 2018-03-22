8 haftada her şey değişebilir – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    8 haftada her şey değişebilir

    8 haftada her şey değişebilir
    Büyükşehir Erzurumspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Mert Nobre, derbisini ve zirve yarışını değerlendirdi. Sambacı, "Derbide tempo çok düşüktü. Ben beğenmedim. İki takım adına da kötü bir oyun vardı. Galatasaray'ın 1 puanla dönmesi avantaj ama son 8 haftada her şey değişebilir" yorumunu yaptı. Nobre, 'deki vatandaşı Giuliano'nun 'nin en yetenekli ismi olmadığını ama o potansiyelinin bulunduğunu da kaydetti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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