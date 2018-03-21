Kupada e bilet – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Kupada e bilet

    Kupada e bilet

    Passolig Genel Müdürü , 'da oynanacak finalinde ilk kez e-bilet uygulamasının yapılacağını açıkladı.

    Passolig Genel Müdürü , 'da oynanacak finalinde ilk kez e-bilet uygulamasının yapılacağını açıkladı. Diyarbakır'da yapılan stadın alt yapısını Passolig biletlerine uygun hale getirmeye hazırlandıklarını belirten Kazancı, "2 aylık zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:26
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