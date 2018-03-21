Hocadan farklı kadro – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Hocadan farklı kadro

    Hocadan farklı kadro

    Teknik Direktör 'ın karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi.

    Teknik Direktör 'ın karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında.


    BOLU BİLETLERİ SATIŞTA
    Teknik direktör 'ın karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında. 'nin milli ara nedeniyle Boluspor ile cuma günü oynayacağı özel maçın biletleri bugün satışa çıkacak. passo. com.tr'de üzerinden satılacak biletlerin fiyatları şu şekilde:
    NUMARALI 100 TL, KAPALI 75 TL,
    MARATON 35 TL, KAPALI (A-B)
    -MİSAFİR 75 TL, KALE ARKASI -
    MİSAFİR 35 TL.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
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