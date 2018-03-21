Hocadan farklı kadro

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Boluspor karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında.



BOLU BİLETLERİ SATIŞTA

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Boluspor karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında. FENERBAHÇE'nin milli ara nedeniyle Boluspor ile cuma günü oynayacağı özel maçın biletleri bugün satışa çıkacak. passo. com.tr'de üzerinden satılacak biletlerin fiyatları şu şekilde:

NUMARALI 100 TL, KAPALI 75 TL,

MARATON 35 TL, KAPALI (A-B)

-MİSAFİR 75 TL, KALE ARKASI -

MİSAFİR 35 TL.