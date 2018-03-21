Hocadan farklı kadro
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Boluspor karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Boluspor karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında.
BOLU BİLETLERİ SATIŞTA
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Boluspor karşısına farklı bir sistemle çıkacağı bildirildi. Tecrübeli hocanın genelde yedek kalan oyuncuların performansını görmek istediği ve bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado'yu hücum hattında birlikte oynatacağı gelen haberler arasında. FENERBAHÇE'nin milli ara nedeniyle Boluspor ile cuma günü oynayacağı özel maçın biletleri bugün satışa çıkacak. passo. com.tr'de üzerinden satılacak biletlerin fiyatları şu şekilde:
NUMARALI 100 TL, KAPALI 75 TL,
MARATON 35 TL, KAPALI (A-B)
-MİSAFİR 75 TL, KALE ARKASI -
MİSAFİR 35 TL.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
Hocadan farklı kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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