Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Aykut Kocaman'ın yeniden sorumluluk almasını istediği Volkan Demirel elini taşın altına soktu.
Aykut Kocaman'ın yeniden sorumluluk almasını istediği Volkan Demirel elini taşın altına soktu. Arkadaşlarıyla motivasyon konuşmalarına başlayan kaptan, son maçta Galatasaray'ı elinden kaçındıklarını belirterek "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak geride kaldı. Buraya takılı kalmayacağız. Çıkacağız ve kalan 8 maçta aslanlar gibi mücadele edeceğiz" diyerek takımı ateşledi. Ayrıca bundan sonra her karşılaşmanın final havasında geçeceğini dile getiren sarılacivertli eldiven, "Galatasaray'ın daha Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş maçları var. Zorlu deplasmanlara gidecekler. Başakşehir ile Beşiktaş'ın da zor maçları var. Şansımız hala sürüyor. İşimize sıkıca sarılıp 8'de 8 yapalım" şeklinde konuştu.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şansal Büyüka açıkladı! Volkan Demirel...
Toplam 2
Yorum
bbbb volkanlı fenerle en çok gs. ve bjk şampiyon oldu..abartmayın artık..şapka düştü.
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"Takımı 'yengeçspor'a çevirdi"
Toplam 8
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SenoL34 Her ne olursa olsun Şenol Güneş Türkiye nin en iyi hocasıdır bence...
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Fenerbahçe, Maccabi'den rövanşı aldı
Toplam 1
Yorum
galah bu ne ya türk oyuncular 1 sayi bile atamiyor
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