Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Şili Milli Takım kampına katılmak için ülkesine giden Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla, burada teknik direktör Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. 29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden düzenli olarak forma giyemediği soruldu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:41
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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