Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun" – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"

    Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"

    Şili Milli Takım kampına katılmak için ülkesine giden Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla, burada teknik direktör Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. 29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden düzenli olarak forma giyemediği soruldu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN