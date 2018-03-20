Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"

Şili Milli Takım kampına katılmak için ülkesine giden Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla, burada teknik direktör Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. 29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden düzenli olarak forma giyemediği soruldu.



