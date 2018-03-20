Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de iki günlük izin sona erdi.

Derbiden sonra iki gün izin yapan futbolcular, ligin 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi. Diğer oyuncuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptığı idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.