Fenerbahçe'de izin bitti – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'de izin bitti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de izin bitti

    'de 17 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Galatasaray'la 0-0 berabere kalan 'de iki günlük izin sona erdi.

    Derbiden sonra iki gün izin yapan futbolcular, ligin 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi. Diğer oyuncuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptığı idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:55
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