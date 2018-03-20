Cengiz’den Yıldırım'a destek – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Cengiz’den Yıldırım'a destek

    Cengiz’den Yıldırım'a destek
    Fenerbahçe-G.Saray derbisi sonrası ilginç bir diyalog sosyal medyaya yansıdı. Derbiyi Kadıköy'de izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, stattan çıkarken bir anda aleyhine istifa çağrısı yapan Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı. Bu sırada Cengiz'in yanındakilere söylediği "Adamın 20 yılda yapmadığı kalmadı. Hâlâ istifa diyorlar" sözleri dikkat çekti.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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