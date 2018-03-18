Hakeme yoğun şekilde itiraz etti – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Hakeme yoğun şekilde itiraz etti

    Hakeme yoğun şekilde itiraz etti

    Kanarya'da teknik direktör , karşılaşma içinde birçok defa hakem 'ın kararlarına itiraz etti.

    Kanarya'da teknik direktör , karşılaşma içinde birçok defa hakem 'ın kararlarına itiraz etti. Özellikle sarı-kırmızılı ceza alanı içinde öğrencilerinin yerde kaldığı pozisyonlarda hakem Yıldırım'ın penaltı düdüğü çalmamasına tepki gösterdi. 4.hakemin yanına giderek bu durumdan şikayet etti.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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