Fernando'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray'ın yıldızı Fernando, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, yayıncı kuruluşa konuştu.
Ülker Stadyumu'ndaki ambiyansı bilerek geldiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Bugün inanarak geldik, galibiyet çıkarabildik. Ama beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.
"CİDDİ BİR DURUM YOK"
Sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fernando, "Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
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