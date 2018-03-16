En doğru seninkisi – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    En doğru seninkisi

    En doğru seninkisi

    'yi 1996-96 sezonunda şampiyon yapan efsane teknik direktör , dev maç öncesi 'a mesaj gönderdi.

    'yi 1996-96 sezonunda şampiyon yapan efsane teknik direktör , dev maç öncesi 'a mesaj gönderdi. Brezilyalı teknik adam, "Senin kadar kimse kulübü bilemez. Orada oynadın, şampiyonluklar yaşadın, sevindirdin. Düşündüğünü yapmaktan çekinme, kimsenin sözüne göre hareket etme. Ne medya eleştirilerine kulak as ne de çatlak sesleri dinle. Planını belirle, işine kimseyi karıştırma" diyerek, Kocaman'dan doğru bildiğini yapması istedi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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