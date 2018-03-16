Biletler tükendi – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Biletler tükendi

    Biletler tükendi

    Derbinin biletleri dün itibarıyla tükendi.

    Derbinin biletleri dün itibarıyla tükendi. Ancak yasa dışı satışlar sürüyor! Biletlerin karaborsada 200-700 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğu kaydediliyor. 'nin hukuk departmanının, karaborsa bilet satanlar hakkında soruşturma başlatılması için harekete geçtiği belirtiliyor. Yarınki maçta 'ün bu sezonki taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN