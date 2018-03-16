215 bin lira para cezası – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    215 bin lira para cezası

    215 bin lira para cezası

    , F.Bahçe'ye üç ayrı ceza kesti.

    , F.Bahçe'ye üç ayrı ceza kesti. Kurul, sarı-lacivertli kulübe Yeni Malatya maçında taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleşmesinden dolayı 200 bin TL ceza kesti. Söz konusu taraftarlara ise bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi. F.Bahçe'ye saha olayları nedeniyle de 15 bin TL ceza uygulandı
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:28
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