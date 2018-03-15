Topal ve Isla dinlendirildi – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Topal ve Isla dinlendirildi

    Topal ve Isla dinlendirildi
    ve Mauricio Isla dünkü antrenmana katılmadı. Topal'ın kan değerlerinde yorgunluk tespit edildiği, Isla'nın ise önceki gün yapılan idmanda ayağına basıldığı için ağrı hissetmesi nedeniyle dinlendirildiği bildirildi. Durumları ciddi olmayan iki oyuncunun da bugünkü çalışmaya katılmaları bekleniyor.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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