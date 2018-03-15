Anahtar orta saha

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Aykut Kocaman'ın Galatasaray karşısında kilit isimleri Josef de Souza ile Mehmet Topal olacak. 'Orta sahayı alan takımın maçı da alacağını' belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, 2. bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor. Josef ile Topal top rakipteyken yapacakları presle Selçuk ile Belhanda'nın Rodrigues ve Feghouli ile pas bağlantısını kesecek.



PAS VE MAÇ TAKTİĞİNİ ÇALIŞTILAR

Galatasaray'ın atakları böylece olgunlaşmadan etkisiz hale getirilecek. Kapılacak toplar ise en hızlı şekilde kanatlara aktarılacak. Sarı-lacivertliler dünkü çalışmada da bu taktiğin provalarını yaptı. Antrenmanda oyuncular ayrıca 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra hücum varyasyonları gerçekleştirdi.



GOMİS'E ÇİFTE KELEPÇE

Aykut Kocaman, Galatasaray'ın en tehlikeli ismi Bafetimbi Gomis'e özel önlem hazırlıyor. Fransız yıldızı, cumartesi günü Martin Skrtel ile Roman Neustadter birlikte kontrol edecek. Kocaman, Süper Lig'de 25 gol atan Gomis için, "Çok güçlü ve atletik bir oyuncu. Boş bırakmaya gelmez. Topla kaleye dönmesine kesinlikle müsade etmeyin" uyarısında bulundu.



BiTiRiM iKiLi

Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmez ikilisi Josef ile Mehmet Topal, uyumlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarları ve fizik güçleriyle ön plana çıkan iki oyuncu, Galatasaray karşısında Kocaman'ın pres silahları olacak.



Mini Yorum - 1'e1 markaj şart /Emre BOL:

Bafetimbi ?Gomis, Galatasaray'ın en önemli silahı. Fenerbahçe maçı kazanmak için mutlaka Gomis'in topla buluşmasını engellemek zorunda. Hem iki ayağını hem de yüksek topları çok iyi kullanıyor. Savunma oyuncularının çok dikkatli olması şart. Zira gözden kaçırdığın anda tabelayı değiştirir. Adam adama oynatmak Aykut Kocaman'ın pek tarzı değil. Bu maça özel bazı kurallarından vazgeçmesi gerekebilir. Stoperlerinden birini Gomis'in gölgesi yaparsa Galatasaray'ın hücum gücünü yüzde elli düşürür.