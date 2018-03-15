Faturası ağır oluyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Faturası ağır oluyor

    Faturası ağır oluyor
    Fenerbahçe ile 'ın son 8 sezondaki derbilerinde yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp 1 milyon 566 bin lira, sarı- kırmızılı kulüp 1 milyon 179 bin lira para cezası aldı. Kanarya'ya 7, Aslan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Fener'de Volkan ile Meireles 8'er maç, Cimbom'da ise 11 maçla en çok ceza alan oyuncular oldu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Faturası ağır oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN