O bunu hak ediyor
Rusya’nın hocası Cherchesov, kadroya davet ettiği Roman’ın çok iyi bir profesyonel olduğunu söyleyip “Övgüyü hak ediyor” dedi
Bu sezon F.Bahçe onbirinin değişmez ismi olan Roman Neustadter, gösterdiği performansın ödülünü alıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Rusya'nın hocası Stanislav Cherchesov, bazı maçlarda İstanbul'a kadar gelip canlı izlediği Alman asıllı futbolcunun Fenerbahçe'de her türlü övgüyü hak eden bir performans sergilediğini söyledi.
STRESİ İYİ YÖNETİYOR
Cherches ov, Dünya Kupası kadrosuna da dahil etmeyi planladığı Roman Neaustadter için yaptığı yorumda, "Kendi takımında her maçta oynaması beni oldukça memnun ediyor. Türkiye'de büyük gelişim gösterdi. Stresi artık daha iyi yönetiyor. Ona her zaman güvenebilirim" ifadelerini kullandı.
Gayet iyi durumda?
Malatya'da boynundan sakatlanıp çıkan Neustadter, kaldırıldığı hastanede çok ayrıntılı bir tetkikten geçti. Çekilen tomografisinde yemek ve soluk borusundan bile görüntü alınan Roman'ın durumunun iyi olduğu, bugün takımla Birlikte idmana çıkacağı belirtildi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:06
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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