O bunu hak ediyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    O bunu hak ediyor

    O bunu hak ediyor

    ’nın hocası Cherchesov, kadroya davet ettiği Roman’ın çok iyi bir profesyonel olduğunu söyleyip “Övgüyü hak ediyor” dedi

    Bu sezon F.Bahçe onbirinin değişmez ismi olan Roman Neustadter, gösterdiği performansın ödülünü alıyor. 30 yaşındaki futbolcu, 'nın ve ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. 'nın hocası Stanislav Cherchesov, bazı maçlarda 'a kadar gelip canlı izlediği Alman asıllı futbolcunun 'de her türlü övgüyü hak eden bir performans sergilediğini söyledi.

    STRESİ İYİ YÖNETİYOR
    Cherches ov, kadrosuna da dahil etmeyi planladığı Roman Neaustadter için yaptığı yorumda, "Kendi takımında her maçta oynaması beni oldukça memnun ediyor. 'de büyük gelişim gösterdi. Stresi artık daha iyi yönetiyor. Ona her zaman güvenebilirim" ifadelerini kullandı.

    Gayet iyi durumda?
    Malatya'da boynundan sakatlanıp çıkan Neustadter, kaldırıldığı hastanede çok ayrıntılı bir tetkikten geçti. Çekilen tomografisinde yemek ve soluk borusundan bile görüntü alınan Roman'ın durumunun iyi olduğu, bugün takımla Birlikte idmana çıkacağı belirtildi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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