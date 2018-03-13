O bunu hak ediyor

Bu sezon F.Bahçe onbirinin değişmez ismi olan Roman Neustadter, gösterdiği performansın ödülünü alıyor. 30 yaşındaki futbolcu, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Rusya'nın hocası Stanislav Cherchesov, bazı maçlarda İstanbul'a kadar gelip canlı izlediği Alman asıllı futbolcunun Fenerbahçe'de her türlü övgüyü hak eden bir performans sergilediğini söyledi.

STRESİ İYİ YÖNETİYOR

Cherches ov, Dünya Kupası kadrosuna da dahil etmeyi planladığı Roman Neaustadter için yaptığı yorumda, "Kendi takımında her maçta oynaması beni oldukça memnun ediyor. Türkiye'de büyük gelişim gösterdi. Stresi artık daha iyi yönetiyor. Ona her zaman güvenebilirim" ifadelerini kullandı.

Gayet iyi durumda?

Malatya'da boynundan sakatlanıp çıkan Neustadter, kaldırıldığı hastanede çok ayrıntılı bir tetkikten geçti. Çekilen tomografisinde yemek ve soluk borusundan bile görüntü alınan Roman'ın durumunun iyi olduğu, bugün takımla Birlikte idmana çıkacağı belirtildi.