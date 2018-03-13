Kedi mi yuttun?
Malatya’da 4 önemli kurtarışla devleşen Volkan Demirel, Adem Büyük’ü isyan ettirdi: Yeter be abi, kedi mi yuttun
DERBiDE DE KALEDE
Volkan'ın performansı, kupa maçında gördüğü gereksiz kırmızı karta rağmen kendisini affederek yeniden kaleyi teslim eden Aykut Kocaman'ı da sevindirdi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, G.Saray karşısında da kalede deneyimli file bekçisine görev vermesi bekleniyor.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:12
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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