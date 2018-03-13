Kedi mi yuttun? – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Kedi mi yuttun?

    Kedi mi yuttun?

    Malatya’da 4 önemli kurtarışla devleşen , ’ü isyan ettirdi: Yeter be abi, kedi mi yuttun

    Evkur karşısında alınan kritik galibiyette en büyük paylardan birisi kaptan 'e aitti... Carlos Kameni'den kaleyi geri alan tecrübeli kaleci, yaptığı 4 önemli kurtarışla rakibe gol izni vermedi. Volkan'ın hatasız oyunu ev sahibi ekibin başarılı hücum oyuncusu 'ü de isyan ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Volkan'ın çıkardığı tehlikeli bir şut sonrası, "Yeter be abi! Kedi mi yuttun!" diye söylendi... Bu arada , Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu 'deki son iki maçını ( 2-0 / Yeni Malatyaspor 2-0) gol yemeden kazandı. Kaptan bu karşılaşmalarda kalesine gelen gol olabilecek 6 şutu da kurtardı.

    DERBiDE DE KALEDE
    Volkan'ın performansı, kupa maçında gördüğü gereksiz kırmızı karta rağmen kendisini affederek yeniden kaleyi teslim eden 'ı da sevindirdi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, G.Saray karşısında da kalede deneyimli file bekçisine görev vermesi bekleniyor.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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