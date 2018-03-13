Josef macera sever! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
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    macera sever!

    Josef macera sever!
    Fenerbahçeli futbolcular, art arda demeçler vererek, derbi için iddialarını ortaya koyuyorlar. de Souza da bu kervana katıldı... Galatasa ray'ı yenmek için ekstra motivasyona ihtiyaçları olmadığını söyleyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Tabii ki biz kazanacağız. Önümüzde daha yaşayacak çok macera var. Bizim için hiçbir şeyin bitmediğini herkese göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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