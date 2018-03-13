Hasan Ali’den büyük fedakarlık – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ’den büyük fedakarlık

    Hasan Ali’den büyük fedakarlık

    Parmağı iltihaplanınca kramponunu keserek maça devam etti

    İsmail'in sakatlanması ile sol bekte tek kalan Kaldırım'ın Malatyaspor maçında ilginç bir fedakarlığa imza attığı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, sağ ayak başparmağı iltihaplanınca devre arasında kramponunun bu bölümünü kestirip, maça devam etti. Hasan'ın bu tavrı büyük takdir topladı. Öte yandan Hasan Ali maç boyunca 15 hatalı pas ile bu alanda takımın en kötüsü oldu. Onu 12 pas hatasıyla kaleci takip etti.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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