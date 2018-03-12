Mehmetçiğe destek – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Mehmetçiğe destek

    Mehmetçiğe destek
    Boks Ligi'nin üçüncü hafta maçları 'da yapıldı. Fenerbahçe Boks Şubesi, Osmaniyespor'u 1-0 yenip, haftayı 3 puanla zirvede kapattı. Sarı-lacivertli boksörler ve yöneticiler, maçların ardından Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç çok sayıda antrenör, sporcu ve hakem ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında sınırdaki askeri noktaya ziyarette bulundu. Askerlere şapka, eldiven ve bere hediye edildi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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