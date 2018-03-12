Gel hadi Kadıköy'e
Beşiktaş ve Akhisar yenilgileriyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kanarya, kötü gidişe Malatya’da ‘dur’ dedi. “olmak ya da olmamak” maçını Neustadter ve Giuliano’nun golleriyle kazanan Kanarya, Kadıköy’deki derbi öncesi büyük moral buldu.
Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık net skorla yenerek iki maçlık yenilgi serisini sonlandırırken, cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Aradığı pozisyonları Boutaip ve Mina ile de buldu ancak Volkan Demirel rakip forvetlere gol şansı tanımadı. Bu yarıda Yeni Malatya'nın Buğra Çağıran ile bir topu da direkte patladı.
İLK TEHLİKE 31. DAKİKADA
Peş peşe tehlikeleri savuşturan Fenerbahçe ise ilk ciddi tehlikesini 31. dakikada Skrtel'le yakaladı. Slovak stoperin kale ağzından kafa vuruşu auta gitti. 34'te ise tabela değişti. Roman Neustadter, Fenerbsahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Maç ın ikinci yarısı ise karşılıklı ataklarla geçti. 61'de Fernandao, karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı. Yeni Malatya, eşitliği sağlamak için yoğun uğraş verdi ancak ilk yarıdaki gibi Volkan'a takıldı. 90+2'de ise Giuliano son sözü söyledi. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı; G.Saray'a mesajı da gönderdi: Kadıköy'e beklerim!
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:20
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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