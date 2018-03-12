Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık net skorla yenerek iki maçlık yenilgi serisini sonlandırırken, cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Aradığı pozisyonları Boutaip ve Mina ile de buldu ancak Volkan Demirel rakip forvetlere gol şansı tanımadı. Bu yarıda Yeni Malatya'nın Buğra Çağıran ile bir topu da direkte patladı.

İLK TEHLİKE 31. DAKİKADA

Peş peşe tehlikeleri savuşturan Fenerbahçe ise ilk ciddi tehlikesini 31. dakikada Skrtel'le yakaladı. Slovak stoperin kale ağzından kafa vuruşu auta gitti. 34'te ise tabela değişti. Roman Neustadter, Fenerbsahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Maç ın ikinci yarısı ise karşılıklı ataklarla geçti. 61'de Fernandao, karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı. Yeni Malatya, eşitliği sağlamak için yoğun uğraş verdi ancak ilk yarıdaki gibi Volkan'a takıldı. 90+2'de ise Giuliano son sözü söyledi. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı; G.Saray'a mesajı da gönderdi: Kadıköy'e beklerim!