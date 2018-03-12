Gel hadi Kadıköy'e – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Gel hadi 'e

    Gel hadi <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'e

    ve Akhisar yenilgileriyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kanarya, kötü gidişe ’da ‘dur’ dedi. “olmak ya da olmamak” maçını Neustadter ve Giuliano’nun golleriyle kazanan Kanarya, ’deki derbi öncesi büyük moral buldu.

    , deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık net skorla yenerek iki maçlık yenilgi serisini sonlandırırken, cumartesi günü 'de oynayacağı derbisi öncesinde moral depoladı. Maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Aradığı pozisyonları Boutaip ve Mina ile de buldu ancak rakip forvetlere gol şansı tanımadı. Bu yarıda Yeni 'nın Buğra Çağıran ile bir topu da direkte patladı.

    İLK TEHLİKE 31. DAKİKADA
    Peş peşe tehlikeleri savuşturan ise ciddi tehlikesini 31. dakikada Skrtel'le yakaladı. Slovak stoperin kale ağzından kafa vuruşu auta gitti. 34'te ise tabela değişti. Roman Neustadter, Fenerbsahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Maç ın ikinci yarısı ise karşılıklı ataklarla geçti. 61'de Fernandao, karşı karşıya pozisyonda topu direğe nişanladı. , eşitliği sağlamak için yoğun uğraş verdi ancak yarıdaki gibi Volkan'a takıldı. 90+2'de ise Giuliano son sözü söyledi. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı; G.Saray'a mesajı da gönderdi: 'e beklerim!

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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