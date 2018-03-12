Maçtan önce ‘zafer’ yemini – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Maçtan önce ‘zafer’ yemini

    Maçtan önce ‘zafer’ yemini
    Yeni maçı, ligde son iki maçını kaybeden için hayati önem taşıyordu. Şampiyonluk mücadelesini daha güçlü şekilde sürdürebilmesi için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-lacivertli futbolcular, ısınmaya çıkar çıkmaz sahanın ortasında kaptan Volkan'ın etrafından halka oluşturup galibiyet yemini ettiler.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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