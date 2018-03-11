Alper Potuk'tan G.Saray mesajı
Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alan Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Alper Potuk maçın ardından, "Hem biz, hem taraftar, hem camia, Galatasaray maçını bekliyor" dedi
İşte Alper'in açıklamaları:
Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. İyi oyun, kötü oyun değil, mutlak 3 puan lazımdı. Önümüzdeki hafta Galatasaray bize geliyor. Kazandığımız takdirde tekrar avantajlı konuma geleceğiz.
Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hem biz, hem taraftar, hem camia, Galatasaray maçını bekliyor.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:23
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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