Fenerbahçe'den Neustadter açıklaması – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'den Neustadter açıklaması

    Fenerbahçe'den Neustadter açıklaması

    Kulübü, Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan 'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:08
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