Kocaman'dan Şenol Güneş'e 'taç' yanıtı – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kocaman'dan 'e 'taç' yanıtı

    Kocaman'dan Şenol Güneş'e 'taç' yanıtı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Yeni Malatyaspor maçı sonrası soruları yanıtladı.

    'in 25. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanıan konuk oldu. Fenerbahçe, Malatya'yı 2-0 yendi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , mücadelenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Kocaman'ın ifadeleri:

    Bizim maç kazanmamız hakikaten kolay gözükmüyor. Oyun saha içine kalırsa, sıkıntı olmaz. Diğer 3 takımın ne kadar şansı varsa, bizim de var. Ancak öbür konulara girince sıkıntı olduğu gerçek. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Taç konusunu farklı yerlere çekenler oldu. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman'dan Şenol Güneş'e 'taç' yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN