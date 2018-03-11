Kocaman'dan Şenol Güneş'e 'taç' yanıtı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrası soruları yanıtladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadelenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İşte Kocaman'ın ifadeleri:
Bizim maç kazanmamız hakikaten kolay gözükmüyor. Oyun saha içine kalırsa, sıkıntı olmaz. Diğer 3 takımın ne kadar şansı varsa, bizim de var. Ancak öbür konulara girince sıkıntı olduğu gerçek. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Taç konusunu farklı yerlere çekenler oldu. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:52
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl bu gün 1-0 ı koruyacam diye yerden kalkmadı fb...
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"F.Bahçe şampiyonluk adayı"
Toplam 2
Yorum
xxl senin canın öyle istiyor...
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Malatya'da 'Roman' havası!
Toplam 2
Yorum
Alemdar Aykut hocanin bu takimi sampiyon yapabilmesi icin GS ve BJK nin cok kötü bir sezon gecirmesi gerekir ayrica Basaksehir gibi sivrilen olmamal
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