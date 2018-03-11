"F.Bahçe şampiyonluk adayı"

Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe kritik bir galibiyet almasına rağmen özellikle ilk yarıdaki futbol ve ikinci yarının devamında ortaya koyulan performans ciddi şekilde eleştirdi. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Emre Bol, A Spor ekranlarında sarı lacivertli takımı ve Aykut Kocaman'ı eleştirdi.



"KEYFİMİZİ BÜKEN FENERBAHÇE"

Aykut hoca devre arasında ikinci yarı rakipleri büken bir Fenerbahçe'ye hazır olun demişti. Bizim keyfimizi büken bir Fenerbahçe izliyoruz. İlk yarıyı esneye esneye izledik. Fenerbahçe iyi oynamıyor. Bu artık çok net. Bunu niye söylüyorum? Bu sene kaçıncı defa Fenerbahçe'de kalecisi yıldızlaştı. Alanyaspor maçında Kameni. Bugün Volkan Demirel. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisinin yıldızlaşması, o takımın ne kadar şampiyonluğa oynadığının göstergesi. Bugün Volkan Demirel yerine Kameni olsaydı Allah korusun, çok daha farklı bir skorla karşılaşabilirdi Fenerbahçe.



"AYKUT KOCAMAN ARTIK AZ KOŞAN YETENEKLERE ŞANS VERMELİ"

Aykut Kocaman'ın artık koşan yeteneksizlerin yerine, az koşan yetenekli futbolcuları tercih etmesi gerekiyor. Alper Potuk'un oyuna girmesiyle takımın hücum gücünün ne kadar arttığını gördük.



"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN"

Liderle puan farkı 3' edüşüyor. Bir Kadıköy klasiği var. Bir şeyler oluyor orada yani. Uzun süredir G.Saray kazanamıyor. Ben yine Fenerbahçe'nin o atmosferle, taraftar desteğiyle Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray'ı da yenerse inanılmaz bir fikstür avantajı var Fenerbahçe'nin. Bu fikstür avantajını kullanarak hala şampiyonluk potasının içerisinde. Zevksiz diyoruz keyifsiz diyoruz ama Fenerbahçe Galatasaray'ı da yenerse bu fikstür avantajıyla şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelecek.