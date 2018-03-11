Erman Toroğlu'ndan flaş Fener yorumu: Kazıklıyoruz
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
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