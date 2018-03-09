Obradovic dalya peşinde – Fotomaç – 09 Mart 2018
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HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
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    Obradovic dalya peşinde

    Obradovic dalya peşinde
    F.Bahçe'ye 2013'te gelen başantrenör , Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda sarı-lacivertlilerle "dalya" demeye hazırlanıyor. F.Bahçe'nin başında 'ndeki 100. galibiyetini arayacak olan Sırp hoca, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 141 sınava çıktı. 99 galibiyet, 42 yenilgi aldı.

    Galibiyet oranı yüzde 70
    Kariyerinde yaşadığı 16 Dörtlü Final'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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