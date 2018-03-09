Obradovic dalya peşinde
Galibiyet oranı yüzde 70
Kariyerinde yaşadığı 16 Dörtlü Final'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:59
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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