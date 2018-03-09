Josef & Topal ortada kilitledi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    & ortada kilitledi

    Josef & Topal ortada kilitledi
    Fenerahçeli futbolcuların video analiz toplantısında üstü kapalı olarak eleştirdiği -Mehmet ikilisi, Akhisar maçında "hücuma katkı" anlamında sınıfta kaldılar. Topal (17) ve Josef'in (12) üçüncü bölgede topla oynama performansları Hasan Ali'nin (42) yarısına bile ulaşamadı. Bu da F.Bahçe'nin topu orta alanın merkezine sıkıştırmasına neden oldu. Neustadter (55), Skrtel (38), Topal (47) ve Josef (52) dörtlüsü, ikinci bölge konisinde 192 kez topla oynayarak takımı adeta kilitledi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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