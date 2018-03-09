Dışarıda ‘samba’ yoksa gol de yok! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Dışarıda ‘samba’ yoksa gol de yok!

    Dışarıda ‘samba’ yoksa gol de yok!
    Sarı-lacivertli ekibin sambacıları Giuliano (11), Fernandao (5) ve Josef de Souza (2), ligde toplamda 18 gollük katkı verdiler. Deplasmanda da bu oyuncular öne çıktı. Son 8 dış saha maçında atılan 10 golün 8'i bu üçlüden geldi. Giuliano 4, Fernandao 3, Josef 1 gole imza attı. deplasmanında da F.Bahçe'nin en büyük gol silahları Giuliano ve Fernandao olacak.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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