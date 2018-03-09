Kalkavan’la dış sahada 3’te 2 – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Kalkavan’la dış sahada 3’te 2

    Kalkavan’la dış sahada 3’te 2

    'nin pazar günü deplasmanda Yeni ile oynayacağı lig mücadelesini yönetecek

    Kanarya, Kalkavan yönetiminde bu sezon 3 maça çıktı; deplasmanda Alanyaspor (4-1) ve Antalyaspor'u (1-0) mağlup etti, evinde ile berabere (2-2) kaldı. ise Kalkavan yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet alırken 1 kez de mağlup oldu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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