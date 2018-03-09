Kanarya son 8 aşkına – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Kanarya son 8 aşkına

    Kanarya son 8 aşkına

    F.Bahçe Doğuş, THY 25. hafta maçında Zalgiris’e konuk olacak. Sarı-lacivertliler kazanması halinde play off’u garantileyecek

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 25. haftasında bugün deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da yapılacak maç 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 24 maçta 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, play-off turunu yükselmeyi garantileyen lider CSKA

    Moskova ve ikinci     Olympiakos'un ardından 3. sırada bulunuyor. Eski Fenerbahçeli basketbolcu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 15 galibiyetle 'un ardında dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Sarı-lacivertli takımın, Litvanya temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6'ya 3 üstünlüğü var.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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