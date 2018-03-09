Kanarya son 8 aşkına
F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Zalgiris’e konuk olacak. Sarı-lacivertliler kazanması halinde play off’u garantileyecek
Moskova ve ikinci Olympiakos'un ardından 3. sırada bulunuyor. Eski Fenerbahçeli basketbolcu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 15 galibiyetle Fenerbahçe Doğuş'un ardında dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Sarı-lacivertli takımın, Litvanya temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6'ya 3 üstünlüğü var.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:56
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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