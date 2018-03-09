Malatya tehlikeli – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    tehlikeli

    Malatya tehlikeli
    , pazar günü karşılaşacakları Yeni için hocalarının kendilerini uyardığını belirterek, "Çok dikkatli olmalıyız. Rakip, iyi kapanan, kontralardan pozisyon bulup gol atabilen bir ekip. Buna karşı önlem alıyoruz. Telafisi olmayan bir maç ve kazanmalıyız" dedi. Faslı yıldız, 6 puanlık farka takılmadıklarını, peş peşe kazanarak yeniden zirvenin içine sokulup iddialarını devam ettireceklerini söyledi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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