Asla vazgeçmedik
Soldado, 10 hafta varken her şeyin bitmiş gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Savaşımızı sürdüreceğiz” dedi
Ligin bitimine daha 10 maç daha varken her şeyin bitmiş gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten İspanyol golcü, "10 maç 30 puan demek. Oysa zirveyle aramızdaki fark sadece 6 puan. Sanıldığı gibi umudumuzu asla yitirmiş değiliz. Yarış tüm hızıyla devam edecek ve şansı da biraz yanında olan şampiyonluğu kucaklayacak. Bunu başaran biz olmak istiyoruz, bunun için uğraş veriyoruz" şeklinde
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:17
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
-
Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
-
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
Asla vazgeçmedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.