Asla vazgeçmedik – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    vazgeçmedik

    Asla vazgeçmedik

    , 10 hafta varken her şeyin bitmiş gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Savaşımızı sürdüreceğiz” dedi

    Roberto Saldoda, 'nin şampiyonluk şansının azaldığına yönelik yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi. futbolcu, "Akhisar karşısında çok şanssız bir mağlubiyet yaşadık am biz hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. son ana kadar sarılacağız. Son düdüğe kadar kadar savaşımızı sürdüreceğiz ve şampiyon olmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

    Ligin bitimine daha 10 maç daha varken her şeyin bitmiş gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten İspanyol golcü, "10 maç 30 puan demek. Oysa zirveyle aramızdaki fark sadece 6 puan. Sanıldığı gibi umudumuzu asla yitirmiş değiliz. Yarış tüm hızıyla devam edecek ve şansı da biraz yanında olan şampiyonluğu kucaklayacak. Bunu başaran biz olmak istiyoruz, bunun için uğraş veriyoruz" şeklinde
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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