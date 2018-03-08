Robin van Persie bildiğiniz gibi! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    bildiğiniz gibi!

    Robin van Persie bildiğiniz gibi!
    'nin büyük umutlarla transfer edip, bu sezonun devre arasında Feyenoord'a gönderdiği 'den haber var. Sakatlığı ve performans düşüklüğü nedeniyle sarı-lacivertlilerde forma bulamayan Hollandalı futbolcu, dünkü antrenmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı nedeniyle idmanı tamamlayamayan yıldız oyuncunun durumuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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