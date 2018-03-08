Mehmet Ekici hırs küpü – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    hırs küpü

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> hırs küpü
    Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giymesi beklenen , hırs yaptı. Tecrübeli oyuncu, idmanlarda en çalışkan isimler arasında yer alırken, formuyla dikkat çekiyor. Ekici, Malatyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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