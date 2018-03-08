Kocaman'dan kadroya neşter!
Zirve yarışında artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de tüm gözler Yeni Malatya maçında.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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''Yabancılara yaş kotası gelsin!''
Toplam 7
Yorum
Barzinho Her takıma en az 2 altyapıdan oyuncu bulundurma zorunlulugu getırılsın yas sınırı olsun bunlarda 22 gıbı mesela
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ MEHMET EKİCİ İLE JOSEF ÇİÇEK Mİ DAĞITIYORDU ? EKİCİ PEPEYİ İTTİ Q7 ÜZERİNE YÜRÜDÜ JOSEFİN HAREKETİNİ HERKES GÖRDÜ HANGİ ORGANIN İLE İZLEDİN?
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''Yabancılara yaş kotası gelsin!''
Toplam 7
Yorum
Barzinho BJK li önce futbol taraftarı Sormazlarmı adama iyi guzel konusuyorsunuzda Orkan nerde ? Mitrovic nerde Oguzhan AYDOGAN Cyla Larin neden ustelenmedı bunlarda yazık
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