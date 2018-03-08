Janssen’den güzel haber! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’den güzel haber!

    <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a>’den güzel haber!
    Uzun süredir sahalardan uzak kalanVincent Janssn'in ayak başparmağının altındaki ödem geçmeye başladı. Ayağındaki atelden de kurtulan tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalara ve fizik tedaviye başladı. Sağlık heyeti, Jansenn'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde teknik heyete bilgi verecek.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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