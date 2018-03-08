Uzun süredir sahalardan uzak kalanVincent Janssn'in ayak başparmağının altındaki ödem geçmeye başladı. Ayağındaki atelden de kurtulan tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalara ve fizik tedaviye başladı. Sağlık heyeti, Jansenn'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde teknik heyete bilgi verecek.