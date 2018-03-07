Volkan'ın menajerinden ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Volkan'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

    Volkan'ın menajerinden ayrılık açıklaması!

    kaptanı 'in menajeri , deneyimli kaleci hakkında son dönemde çıkan haberlere açıklık getirdi.

    'de Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası tartışılan adam haline gelen 'le ilgili olarak menajeri 'ten açıklama geldi.

    'ÇIKAN HABERLER KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'
    "Aykut Kocaman'ın Volkan Demirel'i artık oynatmayacağı konusunda çıkan haberler doğru değildir. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Volkan'ın morali gayet iyi bir sorunu yok. Performans olarak zaten sorunu yoktu sadece kırmızı kart konusu var. Önümüzdeki maçtan başka düşüncesi yok, şampiyonluğa odaklanmıştır. Fenerbahçe'nin halen şampiyonluk iddiası devam etmektedir"

    'VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE DIŞINDA...'
    "Kırmızı kart gören oyuncunun morali tabii biraz bozuk olur. Tabii ki gündem oluşturdu ama bunlar futbolda vardır. Volkan Demirel konusunda daha önce de sık sık söyledik, yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş bir isim Fenerbahçe dışındaki kapılar kapalıdır"

    (Ajansspor)

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:35
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