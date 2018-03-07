Janssen dönüyor!
Hollandalı golcünün ayak başparmağının altındaki ödem geçmeye başladı. Ayağındaki atelden de kurtulan Janssen bireysel çalışmalara ve fizik tedaviye başladı.
BeinSports'un haberine göre; Fenerbahçe'de Vincent Janssen geri dönüyor. Hollandalı golcünün ayak başparmağının altındaki ödem geçmeye başladı. Ayağındaki atelden de kurtulan Janssen bireysel çalışmalara ve fizik tedaviye başladı.
Hollandalı golcünün durumunu kulübü Tottenham doktorları ile koordineli bir şekilde takip eden Fenerbahçe sağlık heyeti, Jansenn'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili önümüzdeki günlerde teknik direktör Aykut Kocaman'a net bilgi sunacak.
Öte yandan sarı lacivertliler Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyuncuları ile Akhisar maçında yapılan hatalar üzerine bir toplantı organize ettiği ve sezonun geri kalan bölümünde gösterilecek takım refleksinin de bu toplantıda görüşüleceği öğrenildi.
Takımın antrenmanlarda ve soyunma odasında konuşulanları sahaya niye yansıtmadığı konusunda rahatsız olan Kocaman, takım disiplininin dışına çıkılmaması konusunda takımını son kez uyaracak..
Yeniden ayağa kalkmak için önlerindeki Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğinin altını çizecek olan deneyimli teknik adam, sadece bu sezonun değil, önümüzdeki yılın da bu skorlara endeksli olabileceğinin oyuncularına ifade edecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:19
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 6
Yorum
MEHMET UŞAK YALNIZ GALATASARAY DEĞİL DİĞER KULÜPLER DE AYNI ALT YAPIYA HER FUTBOLCU ALMAMALARI GEREK MÜCADELEYİ SEVEN TEKNİĞİ YÜKSEK FUTBOLCULAR GEREKLİ
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 16
Yorum
BJK'li Souza ve Ekici'ye ceza verilmemesi TFF'nin tarafli davrandigini gösterir. Lakin Q7 nin cezasi en az alabilecegi ceza 5 maç yine iyi.
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İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 16
Yorum
ADALETLİ HOCA Quaresmaya ilk yumruğu vuran fenerbahçeli oyuncuydu..quaresma yumruğu yediği anda kendini yere atsaydı fenerli oyuncu kırmızı kart görürdü.
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