Hasan Ali yine zorunluluktan – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    yine zorunluluktan

    <a href="/index/hasan-ali?id=1dda0318-637f-4762-89d2-73da034b7adf" class="" rel="tag">Hasan Ali</a> yine zorunluluktan
    Ligde oynanan Akhisar sınavı öncesi ve 'ın da kas değerleri düşük çıkmış hatta kılcal damar çatlamaları nedeniyle bacaklarında ödem olmuştu. Fakat iki futbolcu buna rağmen son lig maçında sahada yer almıştı. Bu hafta oynanacak maçında da 'ye yine çok iş düşecek. Tecrübeli sol bek yorgunluk ve ödeme rağmen İsmail sakat olduğu için yine 11'de olacak.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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