F.Bahçe’den bilet tepkisi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe’den bilet tepkisi

    F.Bahçe’den bilet tepkisi
    , Fenerbahçeli taraftarlara 130 'lik açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, bu konuda 'ye bir yazı gönderdi. Yazıda, ev sahibi taraftarlara biletlerin 50 ile 125 TL arasında satıldığı vurgulanırken, G.Saray ve Beşiktaşlı taraftarlara biletlerin 7.5 TL'ye satıldığının altı çizildi. Diğer bilet fiyatlarıyla orantılandığında 130 TL'lik misafir takım bilet fiyatının talimatlara aykırı olduğu bildirildi, Yeni 'nin 'na sevki istendi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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